Real Sociedad

17:55

Eduardo Berizzo no esconde con su once que la prioridad es el partido del miércoles ante el Real Madrid. Once plagado de rotaciones en el que destaca la presencia del debutante Jozabed y del canterano Pape Cheikh.



Celta: Sergio; roncaglia, Sergi Gómez, Fontás, Planas, Pablo 'tucu' Hernández, Pape Cheikh, Jozabed; Señé, Sisto y Rossi.